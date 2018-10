Nations League: Olanda-Germania, chi perde è nei guai

13/10/2018 di FRANCESCA BENVENUTI, inviata a Amsterdam

A Amsterdam ci sono due nazionali in cerca di autore, Germania e Olanda, con molte, fisiologiche, aspettative che investono la Mannschaft del riconfermato Joachim Löw, e tanta impazienza anche verso i giovani Orange di Koeman, chiamato a risollevare un movimento scomparso dai radar internazionali dal Mondiale di 4 anni fa.



In Nations League l’Olanda è a zero punti, e per scongiurare la retrocessione c’è solo un pronostico... la vittoria!



Van Dijk, capitano e già difensore centrale più caro della storia, giura che Klopp non gli ha svelato i segreti del calcio tedesco. Fussball strapazzato nelle ultime ore da un altro storico capitano Michael Ballack. "Sono sorpreso che Löw non si sia dimesso", ha tuonato pensando ancora alla debacle russa.



La classifica del Gruppo 1 con la Francia campione del mondo già in fuga a quota quattro punti non lascia scampo a Germania e Olanda. Il rischio retrocessione in Serie B e quindi di un altro fallimento si può toccare con mano. Sfida da non perdere che sarà trasmessa in esclusiva su Italia 1, in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it e sulle nostre app.