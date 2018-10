Nations League, Olanda-Germania 3-0: Van Dijk, Depay e Wijnaldum inguaiano i tedeschi

13/10/2018

LA PARTITA

Il quesito lanciato dalla Johann Cruyff Arena è forte, distinto, chiaro e comprensibile a tutto il mondo del calcio: è tornata la grande Olanda o è definitivamente crollato il mito della Germania? Forse entrambe, lo dirà il tempo e soprattutto il campo, ma una certezza sicuramente c'è: il pessimo mondiale dei ragazzi di Loew non era dovuto solo ed esclusivamente a una preparazione atletica sbagliata. Il 3-0 di Amsterdam per i giovani talenti di Koeman racconta altro, parla della freschezza dei padroni di casa e la voglia di stupire contro una squadra lenta, senza anima e un panzer in grado di spaccare la difesa. Poca testa, pochi muscoli e una lentezza imbarazzante sottolineata nel finale col tracollo firmato Depay-Wijnaldum con tanto di traversa giusto per non farsi mancare nulla.



E quindi è grande Olanda, perché il 3-0 alla Germania è meritato ed arrivato dopo una partita condotta con qualche timidezza iniziale e conclusa con la spavalderia e la confidenza dei giovani come De Ligt (1999), Dumfries (1996) e De Jong (1997), ma anche con la solidità di Van Dijk e Depay fino al veterano Babel. Trame di gioco tecniche, qualche giocata sopra le righe e la capacità di rendersi pericolosi negli spazi e sfruttando, come in occasione del vantaggio, i calci piazzati come arma letale.



Tutto contro una Germana irriconoscibile e sempre più priva dei tratti che da sempre l'hanno resa tra le potenze mondiali. Poca fisicità, ancora meno orgoglio e qualche trama qua e là più bella da pensare e vedere che efficace con Werner e Uth impalpabili e Muller costretto a provarci in tutti i modi ma senza il solito mordente. Qualcosa si è inceppato a prescindere dalla Nations League, ma la retrocessione è a un passo: i tedeschi sono obbligati a vincere in casa della Francia campione del mondo, non proprio una bella posizione. Per trovare il problema però la federazione tedesca dovrà scavare ancora più a fondo.