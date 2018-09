Nations League, Mancini cambia l'Italia: subito Chiesa e Belotti

09/09/2018

Dopo il deludente pareggio in rimonta di Bologna contro la Polonia, il ct azzurro Roberto Mancini si prepara a cambiare l' Italia in vista della seconda uscita in Nations League di lunedì sera a Lisbona contro il Portogallo . Le novità principali dovrebbero riguardare l'attacco: fuori un Balotelli fuori condizione e Insigne, dentro un Chiesa in grande forma e Belotti a formare il tridente con Bernardeschi , unico là davanti in odore di conferma.

Dentro dunque subito dal 1' Belotti per Balotelli - a Bologna l'attaccante del Torino aveva sostituito SuperMario al 17' della ripresa - e Chiesa, che con il suo ingresso in campo negli ultimi 20' al posto di Insigne contro i polacchi ha regalato alla squadra vivacità e soprattutto il rigore che è valso il pareggio di Jorginho. In corsa per una maglia in attacco anche Immobile (eventualmente per Balotelli) e Berardi (per Bernardeschi). In difesa confermata la coppia centrale Chiellini-Bonucci e Zappacosta a destra, con l'inserimento di Criscito per Biraghi a sinistra. In mezzo, confermatissimo Jorginho in cabina di regia. Benassi potrebbe rilevare Gagliardini, mentre Bonaventura prenderebbe eventualmente il posto di Pellegrini.