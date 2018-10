Nations League: la Svizzera vince e condanna l’Islanda

15/10/2018

Lega A – Gruppo 2

Islanda-Svizzera 1-2 Dopo un primo tempo avaro di emozioni e chiuso sullo 0-0, il copione della gara cambia nel secondo tempo. L’avvio di ripresa, infatti, sorride subito agli ospiti: Xhaka crossa in area per Seferovic, che stacca di testa e batte Halldorsson (52’). Gavranovic sfiora il gol pochi minuti più tardi, ma con l’intero specchio di porta a disposizione spedisce incredibilmente a lato. Il raddoppio arriva comunque al 67’: Shaqiri mette il pallone al centro dalla sinistra dell’area trovando Lang, che a porta praticamente sguarnita, firma il 2-0. L’Islanda, però, riapre i giochi nel finale: Finnbogason trova un gran tiro dalla distanza che fulmina Mvogo (81’). Nel finale, forcing dei nordici nel tentativo di trovare il pareggio, ma Mvogo riesce sempre a salvarsi. La sconfitta condanna dunque l’Islanda alla retrocessione nella Lega B. Svizzera a 6 punti, al pari del Belgio.



Lega B – Gruppo 3

Bosnia-Irlanda del Nord 2-0 La Bosnia resta a punteggio pieno anche dopo il match contro l’Irlanda del Nord, vinto 2-0. Al 27’ si sblocca il match: Visca ruba palla a un difensore e serve Dzeko, che in area piccola non sbaglia. Nel primo tempo, Dzeko si vede anche annullare un gol per fuorigioco. È ancora il bomber della Roma, però, a siglare il raddoppio nella ripresa: lancio in profondità dello juventino Pjanic, controllo e piatto destro a battere il portiere avversario (73’). Irlanda del Nord ancora a 0 punti, ma con ancora un lumicino di speranza per non retrocedere.



Lega C - Gruppo 2

Estonia-Ungheria 3-3 Pari pirotecnico tra Estonia e Ungheria: il match si chiude sul 3-3, con continui botta e risposta. Al 20’ Anier dalla sinistra crossa rasoterra al centro dell’area, dove Luts anticipa tutti depositando in rete il pallone dell’1-0. Il pareggio dell’Ungheria arriva 4’ più tardi: buco centrale della difesa estone e Nagy trova l’angolino giusto (24’). Rimonta completata al 54’, quando Sallai serve di testa Szalai, che si libera di un avversario e conclude a rete. Una sfortunata autorete, però, regala il 2-2 all’Estonia: è Patkai che devia verso la propria porta un cross dalla sinistra di Pikk (71’). Le emozioni non sono finite: nel giro di due minuti prima l’Estonia fa 3-2 con Anier (79’), poi arriva il 3-3 di Szalai (81’). Primo punto per l’Estonia, l’Ungheria sale a 4.

Finlandia-Grecia 2-0 Vince in casa la Finlandia, che si conferma dominatrice del gruppo 2 di Lega C dopo il successo per 2-0 con la Grecia. La partita si sblocca alla prima azione della ripresa: è Soiri che aggancia al centro dell’area e con il mancino batte Barkas (46’). Nel finale Kamara chiude i conti (89’): Grecia a distanza di 6 punti dalla vetta.



Lega D - Gruppo 2

Lussemburgo-San Marino 3-0 Sblocca il match Turpel, che devia in rete il cross dalla sinistra di Janisch (4’). Nella ripresa, si complica la gara del San Marino, costretto a giocare in 10 per il secondo giallo sventolato a Gasperoni. Con un uomo in meno, gli ospiti subiscono le reti del definitivo 3-0: a segno Sinani (65’) e Thill (73’). Lussemburgo primo a 9 punti, resta a 0 San Marino.

Bielorussia-Moldavia 0-0 Bielorussia e Moldava pareggiano in una partita molto nervosa e senza reti. I padroni di casa restano senza reti subite all’interno del girone, ma perdono la vetta della classifica. Moldavia a quota 5.