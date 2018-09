Nations League: la Russia vince in Turchia, bene Albania e Serbia

07/09/2018

Il cammino verso Euro 2020 dell' Albania di Christian Panucci inizia bene: la Nazionale guidata dall'ex giocatore di Milan, Roma e Real Madrid ha superato Israele grazie a una rete di Xhaka, centrocampista dell'Arsenal. La Russia vince 2-1 in Turchia , per la Serbia successo di misura in Lituania con rete di Tadic su rigore. Senza reti Romania-Montenegro e Azerbaigian-Kosovo, le Isole Far Oer battono (3-1) Malta.

Lega B Gruppo 2 – La Russia espugna il Şenol Güneş di Trabzon battendo 2-1 la Turchia. Rete di Cheryshev al 13', pareggio di Aziz al 41', gol vittoria al 49' di Dzyuba



Lega C Gruppo 1 – Basta un gol di Xhaka al 55', e l'Albania di Panucci supera di misura Israele: in campo gli “italiani” Djimsiti, Hysaj, Memushaj e Strakosha.



Lega C Gruppo 4 – La Serbia vince 1-0 all'LFF Stadium di Vilnius contro la Lituania: decide Tadic al 38' su calcio di rigore. Nell'altro match del girone, pareggio 0-0 tra Romania (Chirihces, difensore del Napoli, sostituito al 31' dopo uno scontro fortuito al ginocchio) e Montenegro.



Lega D Gruppo 3 – Si è conclusa senza reti la gara dello stadio Olimpico di Baku tra Azerbaigian e Kosovo. In serata Isole Far Oer-Malta dello stesso girone è finita 3-1: Edmundsson (31'), Joensen (38') per i padroni di casa, poi il gol ospite di Mifsud (42') e il tris finale di Hansson (52')