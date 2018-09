Nations League, la Bosnia vince in Irlanda del Nord: finisce 2-1

08/09/2018

Niente turnover per Prosinecki, che schiera da subito la miglior formazione contro l'Irlanda del Nord: ci sono Pjanic e Dzeko (lo juventino verrà poi sostituito alla mezz'ora della ripresa), c'è subito la voglia di fare sul serio. L'avvio è equilibrato, la prima vera occasione della partita capita ai padroni di casa al 9' quando Conor McLaughlin mette una palla deliziosa in area, ma la difesa della Bosnia fa in tempo a liberare. Gli irlandesi, sospinti dal pubblico, premono con insistenza nella prima mezz'ora, anche se non riescono a impensierire Sehic. Al 22' Kyle Lafferty effettua una buona corsa in area per ricevere un passaggio filtrante e calcia la palla in porta, ma il tiro viene bloccato da un difensore avversario con una scivolata disperata. Il gioco duro non manca, lo stesso Pjanic viene ammonito: al 34' palla gol per Edin Dzeko, che in ottima posizione lascia partire un tiro che viene facilmente bloccato da Peacock-Farrell . E dopo due minuti gli ospiti passano in vantaggio: Haris Duljevic riceve un assist vincente proprio dal centravanti della Roma e trova il fondo della rete con una conclusione precisa. La gara si mette in discesa per i bosniaci, che controllano i ritmi della partita e gestiscono il possesso palla, dall'alto di un tasso tecnico nettamente superiore.



Nella ripresa l'Irlanda del Nord prova nuovamente ad accelerare: al 49' Stuart Dallas conclude a botta sicura ma la difesa ribatte, fioccano i corner ma non le occasioni. Ed al 65' arriva il raddoppio ospite: Saric si impossessa del pallone dopo un erroraccio di Bailey Peacock-Farrell e deposita il pallone in rete con facilità siglando il 2-0 che stronca definitivamente le velleità nordirlandesi. Al 75' la Bosnia sfiora il tris: è ancora Duljevic a calciare a botta sicura, ma la palla sbatte sul palo destro e finisce fuori. E proprio nei minuti di recupero, l'Irlanda del Nord accorcia le distanze: Boyce da ottima posizione preferisce servire Will Grigg meglio posizionato, che infatti riesce a centrare all'angolino basso di destra. Ma non c'è più tempo, vince la Bosnia.