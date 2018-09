Nations League: Italia col 4-3-3, Bernardeschi mezzala e Chiesa nel tridente

05/09/2018

L' Italia è pronta al primo impegno ufficiale sotto la guida del ct Roberto Mancini. A Bologna arriva la Polonia per la prima giornata di Nations League e il nuovo commissario tecnico è orientato a puntare sul 4-3-3, l'unico provato nell'allenamento dell'antivigilia. Interessante la catena di destra con Chiesa schierato nel tridente e Bernardeschi schierato come mezzala nel centrocampo a tre, favorito su Benassi. Balotelli centravanti.

Il tempo per sperimentare è poco e per il primo impegno ufficiale da selezionatore della nazionale italiana, Roberto Mancini ha deciso di puntare sul 4-3-3 ma dando spazio alla qualità degli interpreti anche in mediana. Come riferisce il nostro inviato Simone Malagutti, il ct ha provato un'unica formazione a due giorni dalla sfida contro la Polonia e prevede l'inserimento di Bernardeschi - in vantaggio su Benassi - nei tre di centrocampo al fianco di Jorginho e Pellegrini. Nel tridente con Balotelli al centro dell'attacco spazio per Chiesa e Insigne.

La probabile formazione

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Bernardeschi, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Balotelli, Insigne.