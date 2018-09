Nations League: Italia col 4-3-3, Bernardeschi e Balotelli le certezze

06/09/2018

Tutto è pronto, o quasi. L'Italia è al primo impegno ufficiale sotto la guida del ct Roberto Mancini. A Bologna c'è la Polonia, debutto per la prima giornata di Nations League. Il ct punta sul 4-3-3, modulo provato e riprovato in questi giorni di lavoro. Curiosità sule scelte offensive: Balotelli ci sarà, Insigne molto probabile, il terzo uomo può essere Bernardeschi, ma c'è anche l'opzione a centrocampo per lo juventino. Jorginho regista con Pellegrini. Oggi provato anche Gagliardini, in lizza con Benassi.