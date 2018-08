Nations League: il calendario dell'Italia

27/08/2018

Dopo il mancato Mondiale in Russia, l'avventura internazionale della nuova Italia di Mancini ricomincerà dalla Nations League 2019. Gli Azzurri sono nel gruppo 2 della Serie A e se la dovranno vedere con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e con la Polonia di Lewandowski, in due match andata e ritorno per puntare alla Final Four. L'Italia giocherà due partite in casa (una al Dall'Ara l'altra a San Siro) e altrettante in trasferta, con due turni di riposo.



Le sei giornate della fase a gironi si disputeranno tra settembre e novembre 2018 mentre la Final Four si giocherà a giugno 2019.



Ecco il calendario completo con programma e orari di inizio delle varie partite con l'Italia impegnata.



Venerdì 7 settembre ore 20.45

Italia-Polonia a Bologna



Lunedì 10 settembre ore 20.45

Portagallo-Italia



Domenica 14 ottobre ore 20.45

Polonia-Italia



Sabato 17 novembre ore 20.45

Italia-Portogallo a Milano