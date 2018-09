Nations League, Germania-Francia 0-0: Areola salva i campioni del mondo

06/09/2018 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

Non è stata un'amichevole, ma per un'ora abbondante di gioco è sembrato il contrario. La Nations League di Germania e Francia, inserite nel girone A della Serie A della nuova competizione, è iniziata con uno 0-0 che racconta meno di quanto successo in campo, soprattutto nel finale. Una sfida storica e iniziata in sordina sulle scorie dell'ultimo Mondiale, trionfale per i Galletti e da dimenticare per i padroni di casa che, ancora oggi, danno l'aria di essere un cantiere aperto. Il calcio però è splendido perché imprevedibile e se per settanta minuti di gioco la Francia campione del mondo è parsa in pieno controllo del match, più squadra, più forte, più tutto, alla fine è solo per le parate di Areola che la Germania non ha potuto portare a casa tre punti pesantissimi nella corsa alle Final Four e quindi a Euro 2020.



Il portiere del Psg ha indirettamente mandato almeno quattro messaggi a Gigi Buffon, suo nuovo compagno al Psg, compiendo degli interventi uno più bello dell'altro tra il 65' e il 76', chiudendo a doppia mandata la propria porta volando a destra e sinistra sulle conclusioni di Reus, Hummels e Muller nel momento di massimo sforzo tedesco. Uno sforzo comunque confuso, non proprio tipicamente tedesco per una selezione a cui Loew, il ct più longevo d'Europa, deve ancora trovare una quadra tra vecchia guardia e nuovo che avanza.



Per tutto il primo tempo e buona parte del secondo la Francia è sembrata in totale controllo e con le idee chiare sul cosa fare e come farlo, affidandosi a un coperto 4-4-2 in fase difensiva e affidando al lavoro sporco di Giroud il viatico delle occasioni da gol. Poche e neutralizzate da Neuer, ma comunque sempre organizzate tra un colpo di tacco e l'altro di Mbappé a differenza della manovra lenta e confusionaria della Mannschaft. Con l'allungarsi pressoché immediato delle squadre nella ripresa a diventare protagonisti sono diventati i portieri. Prima Neuer, bravo su Griezmann e graziato da Mbappé, poi Areola che ha tenuto a galla la barca fino a conquistare un punto che alla fine dei conti potrebbe fare davvero la differenza.