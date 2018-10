Nations League, Germania: convocato Emre Can

08/10/2018

Grazie agli infortuni del centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz e del difensore del Chelsea Antonio Ruediger, Emre Can ritrova la maglia della Nazionale dopo quasi un anno di assenza (2-2 contro la Germania il 14 novembre 2017). Il ct della Germania Joackim Loew ha chiamato lo juventino per la doppia sfida di Nations League contro Olanda (13 ottobre, diretta Italia Uno ore 20.40) e Francia (16 ottobre, diretta Canale 5 ore 20.40).

Emre Can ha fatto il suo esordio in Nazionale il 4-9-2015, nel match di qualificazione a Euro 2016 vinto 3-1 contro la Polonia, ma è solo nel 2017 che è entrato a far parte in modo stabile del giro della Mannschaft con la quale ha collezionato 20 presenze e un gol (contro l'Azerbaigian). Poi nel 2018 sono cominciati i problemi fisici, in particolare alla schiena che gli sono costati i Mondiali di Russia 2018. Ora, grazie all'infortunio dei due compagni, l'occasione di convincere Loew di poter essere un punto fermo della nuova Germania, alla caccia di riscatto dopo il disastroso Mondiale.