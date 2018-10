Nations League, Francia-Germania su Canale 5: Löw rischia la panchina

16/10/2018

Dopo la pesantissima sconfitta per 3-0 contro l'Olanda, la Germania torna in campo questa sera allo Stade de France per sfidare i campioni del mondo della Francia (diretta su Canale 5 dalle 20:45) in una grande classica del calcio continentale che per i tedeschi ha tutti i contorni dell'ultima spiaggia. La nazionale di Joachim Löw è infatti all'ultimo posto del Girone 1 di Lega A con un punto e in caso di sconfitta sarebbe ad un passo da una retrocessione che con ogni probabilità costerebbe anche la panchina al ct.