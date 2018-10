Nations League, Deschamps tranquillizza Pogba: "Non sono Mourinho, con la Francia cambia tutto"

04/10/2018

"Non sono preoccupato per Pogba, quando si gioca per la Francia è tutto diverso". Così il ct Didier Deschamps ha tranquillizzato la stampa a margine delle convocazioni fatte in vista delle due sfide con Islanda e Germania. Il tecnico, facendo riferimento al caso nato tra Pogba e Mourinho al Manchester United, ha ribadito: "Paul sa cosa deve fare, io non sono Mourinho e non voglio intromettermi nei loro discorsi".