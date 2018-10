Nations League, Cristiano Ronaldo augura buona fortuna al Portogallo

11/10/2018

"Buona fortuna famiglia". Cristiano Ronaldo rompe il silenzio social, dovuto probabilmente alla nota vicenda del presunto stupro di cui è accusato, per augurare "boa sorte" ai suoi compagni di nazionale del Portogallo, che stasera saranno impegnati nella difficile sfida contro la Polonia in Nations League (stesso girone dell'Italia). Un tweet, quello dell'asso della Juventus, che allontana anche le voci circolate negli ultimi giorni secondo le quali CR7 avrebbe rinunciato alla convocazione, in accordo col suo ct, perché in polemica con la Uefa per la mancata vittoria del premio di calciatore dell'anno, assegnato a Luka Modric.