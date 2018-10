Nations League, CR7 ancora assente dai convocati del Portogallo. Santos: "Fuori anche a novembre"

04/10/2018

"L'assenza di CR7 è una scelta annunciata, abbiamo concordato che non sarebbe stato con noi per questi match e nemmeno per quelli di novembre.Nulla vieta che Cristiano possa dare il proprio contributo in futuro", le parole di Santos in conferenza stampa. Il commissario tecnico dei lusitani ha anche ribadito che l'assenza di Ronaldo non deve essere letta come una mancanza di impegno per la propria Nazionale, ma un tentativo dello stesso asso portoghese di volersi adattare quanto prima al calcio italiano per tornare a dare il massimo nella Seleçao.



Questi i 25 giocatori convocati in vista della doppia sfida a Polonia (Nations League, 11 ottobre) e Scozia (amichevole, 14 ottobre).





Portieri : Beto, Rui Patricio, Claudio Ramos

Difensori : Cedric, Joao Cancelo, Luis Neto, Pedro Mendes, Pepe, Ruben Dias, Kevin Rodrigues, Mario Rui.

Centrocampisti : Bruno Fernades, Danilo Pereira, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Sergio Oliveira, William Carvalho.