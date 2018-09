Nations League, coro virale per Kanté: "Piccolo e gentile, ma è un imbroglione a carte"

10/09/2018

"Non avete un'altra canzone?", la richiesta inutile di Kanté che a disagio ha provato ad evitare il coro che da un lato lo esalta e dall'altro lo sbeffeggia. I compagni di squadra, che avevano già cantato il coro in occasione dell'arrivo della Nazionale all'Eliseo lo scorso luglio, fanno riferimento ai tanti momenti liberi passati in ritiro in Russia. Se è vero che il centrocampista è abile ad intercettare il gioco degli avversari e servire bene i compagni, lo è meno a non farsi beccare mentre bara a carte. Vizio che viene sottolineato dai connazionali, che puniscono così l'imbroglione.



Lo stesso centrocampista dei Bleus, nel post partita, si è difeso: "E' un coro che mi cantavano durante il Mondiale. Un momento indimenticabile per me, è stato molto bello. Non ho mai usato trucchi per giocare a carte, sono un rivale duro per loro. Chi perde dedica queste canzoni agli altri".