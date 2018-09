Nations League: Bale trascina il Galles, Schick non basta alla Repubblica Ceca

06/09/2018

Nel pomeriggio la prima giornata della Nations League si era aperta con la vittoria della Georgia ad Astana. In un match valido per il girone 1 della Lega D, la nazionale georgiana ha vinto 2-0 in casa del Kazakistan grazie alla rete di Giorgi Chakvetadze, al 69’, e all'autogol di Maliy al 74’. In serata, nello stesso girone, pareggio senza reti tra Lettonia e Andorra: Georgia dunque da sola in vetta a 3 punti nel gruppo. Il secondo match di giornata, valido per il gruppo 4 della Lega D, è stato quello tra Armenia e Liechtenstein: successo degli armeni per 2-1 a Yerevan. Vantaggio dei padroni di casa con Pizzelli al 30', dopo 3' il pareggio ospite ad opera di Wolfinger. Nella ripresa, al 76', il gol decisivo realizzato da Barseghyan. In serata nello stesso raggruppamento la Macedonia ha battuto 2-0 Gibilterra (Trickovski al 19', Alioski al 35') raggiungendo dunque l'Armenia in vetta alla classifica.



In serata i match più interessanti: nel gruppo 4 della Lega B, composto anche dalla Danimarca, il Galles si sbarazza senza troppi problemi (4-1 finale) dell'Irlanda. Risultato deciso già nel primo tempo, segnano Lawrence (6'), Gareth Bale (18') e Ramsey (37'). Nella ripresa ancora l'attaccante del Real Madrid innesca Roberts (55') che sigla il poker, poi gli irlandesi accorciano le distanze con Williams al 66'. Sempre nella Lega B, il gruppo 1 ha visto il successo dell'Ucraina in casa della Repubblica Ceca per 2-1. Vantaggio dei padroni di casa grazie all'attaccante della Roma Patrik Schick, che al 4' conclude in area la sua ottima azione personale con un bel tiro: palla all'incrocio di sinistra e Andrij Pyatov non riesce ad arrivarci. Nel recupero del primo tempo arriva il pari della nazionale allenata da Shevchenko grazie a Konoplyanka. Nella ripresa, al 93' Zinchenko ha regalato il successo ai suoi con una potente conclusione da fuori area. Tutte in campo nel gruppo C della Lega C: la Norvegia ha battuto Cipro per 2-0 grazie alla doppietta di Johansen, mentre la Bulgaria ha vinto in Slovenia per 2-1 grazie alla doppietta di Kraev (5' e 59'). Per i padroni di casa, momentaneo pari di Zajc al 40'.