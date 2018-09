Morata duro: "Chelsea? In campo senza sapere dove fossi, ho pensato di tornare in Italia"

04/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa dopo il suo ritorno tra i convocati della Spagna, Morata non ha nascosto di aver passato un'estate complicata, nonostante la nascita dei due figli: "E' stato un momento complicato per me, però non serve a nulla guardare al passato. Farò tutto il possibile per andare al prossimo Mondiale. E' stato un momento difficile perché pensavo di essere convocato. Ho addirittura pensato di tornare a giocare in Spagna o in italia, essere escluso dal Mondiale è quello che serviva".



Tra le cause che hanno portato all'esclusione dai convocati per i Mondiali anche le prestazioni deludenti nella scorsa stagione con il Chelsea guidato da Antonio Conte: "Lo scorso anno non sono stato felice, è stata una stagione disastrosa. Andavo in campo senza sapere nemmeno dove fossi. Lopetegui? Non gli porto rancore, è stata una sua scelta perché non è di certo stata la mia miglior stagione. Ora gli auguro il meglio dato che è al Real Madrid".



Con l'arrivo al Chelsea di Maurizio Sarri è cambiata la musica e Morata è pronto a mostrare la propria qualità in campo: "Guardare in tv, d'estate, il tuo più grande sogno è stato di certo il momento peggiore della mia carriera. Sensazioni al ritorno? E' come se fosse la prima volta in Nazionale, ero talmente tanto nervoso da essere arrivato in ritiro un'ora prima. Luis Enrique vuole aggressività in campo, vuole vederci attivi anche quando non abbiamo palla al piede. Mi piace come allenatore, ad oggi abbiamo fatto solo due sedute di allenamento e chiede molta intensità. Vuole vincere".