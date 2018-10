Italia, Mancini raccoglie i primi frutti: "Abbiamo dominato, bravi tutti"

14/10/2018

La vittoria in Polonia è quasi come una liberazione per il ct dell'Italia Roberto Mancini: "Abbiamo dominato e meritavamo di segnare molto prima. Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto". Il gol è arrivato solo nel recupero con Biraghi, ma la prestazione degli azzurri è stata davvero molto buona: "I ragazzi stanno facendo il massimo. Ora possiamo migliorare ancora molto, ma serve tempo perché nel calcio non c'è nessun mago".