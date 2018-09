Italia, Mancini positivo nonostante il pari con la Polonia: "Nella ripresa tutti bravissimi. Deluso solo dal risultato"

07/09/2018

Meglio dunque nella ripresa, specie dopo l'ingresso di Chiesa, decisivo nel procurarsi il rigore del pareggio trasformato da Jorginho: "Chiesa? Federico ha caratteristiche che gli altri non hanno, lo strappo sulla corsa lunga... è giovane, ma piano piano farà meglio. Come lui tutti sono ragazzi su cui puntare" ha aggiunto Mancini. "E stasera nel secondo tempo sono stati bravissimi".



Poi il ct è tornato sul tema Balotelli: "Ha avuto un piccolo problema stamani, probabilmente si è affaticato andando in là con la partita. Lo richiamavo perché se la palla andava sul lato destro della Polonia doveva attaccare lo spazio. Mario non è al massimo della condizione, sapevamo potesse giocare 50 minuti. Fischi? Fanno parte del gioco. Sono deluso perché non abbiamo vinto. In Portogallo sicuramente faremo dei cambi, ripartiamo dal secondo tempo. Dovremo trovare un risultato più importante".



Serata particolare invece per Leonardo Bonucci che ha toccato quota 81 presenze come Baresi, Bergomi e Tardelli: "Abbiamo commesso errori - ha dichiarato il difensore della Juve - ma nel secondo tempo abbiamo dimostrato la voglia di riprendere la partita. Ora lunedì a Lisbona non abbiamo margini di errore". Meglio, decisamente meglio, che non ci sia CR7: "Cristiano Ronaldo è fortissimo, ma la sua assenza non ci deve ingannare: il Portogallo è comunque un'ottima squadra, sono i campioni d'Europa in carica e avremo il massimo rispetto".



Un pareggio che porta anche la firma di Donnarumma, decisivo in più di una occasione nel difendere la porta azzurra: "Abbiamo fatto un'ottima partita anche se abbiamo sbagliato qualche disimpegno di troppo nel primo tempo. Però siamo stati bravi a recuperarla. Ora c'è un'altra grande partita in Portogallo e cerchiamo di far bene. Dobbiamo migliorare, serve un po' di pazienza. Dobbiamo lavorare tanto per arrivare ad alti livelli ma siamo sulla strada giusta".



Primo gol in azzurro, invece, per Jorginho: "Non siamo riusciti a trovare le linee di passaggio, a dare ritmo alle nostre giocate. Io personalmente ho sbagliato parecchio. Ci vuole tempo, è poco che giochiamo insieme. Io sono fiducioso perchè vedo una squadra che cerca di giocare a calcio. Credo che questo sia importante, siamo sulla strada giusta".