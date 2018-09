Inghilterra-Spagna, Mou inciampa e la caduta è da ridere

09/09/2018

In tribuna a Wembley per vedere Inghilterra-Spagna di Nations League, José Mourinho è stato protagonista di un divertentissimo fuoriprogramma. Lo Special One, infatti, è caduto rovinosamente al suolo dopo essere inciampato nel tentativo di superare un cordone di divisione. La caduta, diventata presto virale, è stata fortunatamente senza conseguenze per il manager del Manchester United.