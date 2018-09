Inghilterra, scontro con Carvajal: Shaw esce in barella

08/09/2018

Paura e sette minuti di tensione allo stadio Wembley proprio in apertura di ripresa di Inghilterra-Spagna: Luke Shaw, dopo uno scontro fortuito con Carvajal, è stato a lungo a terra prima di essere trasportato fuori dal campo in barella tra gli applausi. Il difensore del Manchester United ha sbattuto la testa contro l'avambraccio destro dello spagnolo per poi sbattere violentemente a terra. I medici sono immediatamente intervenuti stabilizzando la testa del giocatore e dotandolo di un polmone artificale per respirare.



Prima del trasporto in ospedale, Shaw, che solo tre giorni fa aveva raccontato di come nel 2015 aveva rischiato l'amputazione di una gamba, negli spogliatoi si è alzato in piedi e ha parlato con i familiari riuscendo a ricostruire l'accaduto. Resta ovviamente sotto osservazione ma sono segnali confortanti.