Inghilterra, piede caldo per Arnold: traversa da centrocampo

08/09/2018

Piede caldo per Alexander-Arnold che questa sera affronterà con la sua Inghilterra la Spagna nel match valido per la Nations League ( diretta su Canale 5 e in streaming sul sito e app ). Il terzino del Liverpool in allenamento ha "umiliato" Jesse Lingard. L'episodio? Il trequartista del Manchester United, insieme a Loftus-Cheek, si è rifiutato di stringere la mano al compagno, colpelvole di averlo battuto irregolarmente durante un esercizio. Poi la sfida di colpire la traversa da centrocampo e Arnold non ci ha pensato due volte calciando con perfezione. Il risultato? Guardare il video per scoprirlo.