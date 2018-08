Nations League, Germania: fuori Sami Khedira ed Emre Can. Rientra Sanè

29/08/2018

Il ct tedesco Joachim Löw ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Nations League contro la Francia e l'amichevole con il Perù.

Tra gli assenti gli juventini Sami Khedira ed Emre Can. Fuori il portiere del Psg Trapp e spazio a tre giovani: Thilo Kehrer (Psg), Kai Havertz (Leverkusen) e Nico Schulz (Hoffenheim). Rientra, dopo l'esclusione dalla rosa per Russia 2018, Leroy Sanè che attualmente milita tra le fila del Manchester City.