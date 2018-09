Francia, Deschamps: "Premio Fifa? Deluso per Griezmann"

05/09/2018

Alla vigilia del debutto in Nations League con la Germania, Deschamps non nasconde la delusione per l'esclusione dalla lista dei finalisti del Fifa The Best di Griezmann. "Sono deluso per lui - ha detto - Non dico che è ingiusto, perché i tre giocatori in gara lo meritano, ma Antoine e altri giocatori francesi meritavano di essere lì. In particolare Antoine con la sua vittoria in Europa League dove è stato decisivo in finale con l'Atletico".