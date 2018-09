Francia, Deschamps: "Ottimo pareggio". Sorride Loew: "Era importante reagire"

06/09/2018

L'esordio in Nations League della Francia da campione del mondo si è tradotto in uno 0-0 in casa della Germania. "Un ottimo risultato - ha commentato il ct Deschamps -, un pareggio tutt'altro che scontato. I giocatori che hanno vinto il Mondiale non sono ancora al massimo ma abbiamo giocato con lo spirito giusto". Soddisfatto anche Loew: "Dopo il Mondiale era importante mostrare una reazione e penso che la squadra abbia fatto bene".