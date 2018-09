Croazia, Dalić è prudente: "Con la Spagna il pareggio andrebbe bene"

10/09/2018

Dopo l'esaltante spedizione mondiale in Russia conclusa con un sorprendente quanto meritato secondo posto, la Croazia si appresta a fare il proprio esordio nella neonata Nations League . All'Estadio Martínez Valero di Elche la nazionale di Modric e compagni sfida nuova la Spagna di Luis Enrique, reduce dalla convincente vittoria di Wembley ai danni dell'Inghilterra nella prima giornata del gruppo 4 della Lega A.

Alla vigilia della sfida contro le Furie Rosse, che sarà trasmessa live su Canale 5 e in diretta streaming sul nostro sito a partire dalle 20:45, il ct dei croati, Zlatko Dalić, ha mantenuto un profilo assai basso: "Sarà una gara difficile, anche il pareggio potrebbe essere un buon risultato - ha detto - Siamo i vicecampioni del mondo e ogni squadra vorrà dare il massimo contro di noi, dobbiamo esserne consapevoli".

"Non è una sfida da vincere a tutti i costi - ha aggiunto Dalić - ma un buon risultato ci darebbe fiducia e le cose vanno sempre meglio dopo un successo. E' per questo che proveremo a fare bottino pieno, ma siamo consapevoli che la Spagna ha grandi motivazioni perché al Mondiale è andata al di sotto delle aspettative".