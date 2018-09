Caos Danimarca: convocati i giocatori di futsal per la Slovacchia

05/09/2018

Non accennano a placarsi la polemica tra la Federazione danese e il sindacato dei calciatori per la querelle legata ai contratti di sponsorizzazione. I giocatori hanno deciso di non rispondere alla convocazione e per l'amichevole contro la Slovacchia sono stati chiamati i nazionali di futsal. A guidarli ci sarà l'ex Arsenal John Jensen e non è escluso che gli stessi calciatori vengano scelti per scendere in campo anche contro il Galles in Nations League.