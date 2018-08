Nazionale: Mancini conferma Balotelli, De Rossi verso l'esclusione

29/08/2018

Dopo un Mondiale da spettatrice, la Nazionale è pronta a ripartire per tornare ai livelli che competono al nostro calcio. Sabato il ct Mancini diramerà le convocazioni per gli impegni in Nations League contro Polonia (7 settembre) e Portogallo (10 settembre). Ci sarà Chiellini, mentre non dovrebbe esserci De Rossi. Nella lista anche Balotelli, su cui il Mancio ha intenzione di puntare anche se l'attaccante del Nizza non è ancora sceso in campo in questa stagione.