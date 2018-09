05/09/2018

CALCIO: AL VIA LA “UEFA NATIONS LEAGUE”



DUE BIG MATCH IN ESCLUSIVA SU CANALE 5:



• “GERMANIA-FRANCIA” giovedì 6 settembre alle 20.45

• “INGHILTERRA-SPAGNA” sabato 8 settembre alle 20.45



A SEGUIRE “SPECIALE NATIONS LEAGUE” CON GIORGIA ROSSI



Finiti i Mondiali, non finisce il grande calcio sulle Reti Mediaset: dopo i risultati senza precedenti di Russia 2018 (297 milioni di telespettatori complessivi, +49 milioni rispetto a Brasile 2014), tutti gli appassionati potranno assistere in chiaro, senza canone e senza abbonamento alle migliori partite di “UEFA Nations League”.



In occasione del primo turno, Canale 5 trasmetterà in diretta e in HD “Germania-Francia” giovedì 6 settembre e “Inghilterra-Spagna” sabato 8 settembre.



La “Nations League” è la neonata competizione che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della UEFA. Ribattezzata la Champions delle nazioni, mette in palio, oltre al titolo di campione della UEFA Nations League, quattro posti per la fase a gironi degli Europei del 2020. Mediaset, potendo esercitare il diritto di prima scelta, trasmetterà in esclusiva i migliori match della fase a gironi, in programma dal 6 settembre al 20 novembre 2018.



La programmazione di giovedì 6 settembre:

Germania-Francia in diretta alle ore 20.45 su Canale 5

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena

Bordo campo: Alessio Conti

A seguire: “Speciale Nations League”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Alessio Tacchinardi e Massimo Paganin



La programmazione di sabato 8 settembre:

Inghilterra-Spagna in diretta alle ore 20.45 su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Bordo campo: Daniele Miceli

A seguire: “Speciale Nations League”, condotto da Giorgia Rossi, ospiti Alessio Tacchinardi e Riccardo Ferri



Cologno Monzese, mercoledì 5 settembre 2018