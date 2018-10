Aumentano i premi per la Nations League: chi vince incassa 10,5 milioni

11/10/2018

VINCITRICI DEI GIRONI

Anche le vincenti della fase a gironi delle Leghe A, B, C e D avranno dei benefici; ogni nazione che chiuderà al primo posto, infatti, avrà un aumento del 50% dei bonus-pagamenti.





Fase a gironi – contributi aggiuntivi per i vincitori Originale Aumento Nuovo Lega A €1.5m €750,000 €2.25m Lega B €1m € 500,00 €1.5m Lega C € 750,00 € 375,00 €1.125m League D € 500,00 € 250,00 € 750,00

L'importo massimo dei contributi di solidarietà e dei bonus aggiuntivi per una squadra della Lega A, sarà quindi di 4,5 milioni di euro; 3 milioni di euro per una squadra della Lega B; 2,25 milioni di euro per una della Lega C e 1,5 milioni di euro per una della Lega D.