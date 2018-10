Vinales, lacrime di gioia: "Fantastico"

28/10/2018

Emozionatissimo Maverick Vinales per la prima vittoria della stagione. In Australia il pilota della Yamaha si è tolto un bel peso: "Sono contentissimo per me e per il team. La moto oggi andava benissimo, era fantastica. Quando ho passato il traguardo avevo le lacrime agli occhi, vincere qui è bellissimo".



Lo spagnolo ha continuato analizzando la gara: "È stato un periodo duro ma oggi sentivo di poter fare una bella gara. Siamo partiti male ma con questa moto ho recuperato al meglio una buona posizione e ho potuto vincere la gara. Devo ringraziare il team per il grande lavoro che è stato fatto, la moto perfetta per il mio stile di guida qui in Australia, che è una pista che amo molto. Nonostante questo non è stato facile gestire le gomme e alla fine Iannone si avvicinava molto ma ce l'ho fatta arrivare al traguardo".