Ecco i 10 sportivi italiani più seguiti sui social: Valentino Rossi in testa con oltre 24 mln di follower

13/08/2018

Secondo quanto emerge dall'indagine di Found! Story Engagement Factory condotta per i Macchianera Internet Awards (#MIA18) del prossimo 10 novembre, quando si parla di influencer si fa sempre più largo la strada che porta al mondo dello sport: i campioni di MotoGP, gli assi del pallone e i cestisti dell’NBA sono sempre più in crescita grazie ai post di vita quotidiana, vittorie, trofei, sponsorizzazioni tanto da raggiungere il livello dei personaggi legati a moda, beauty e lifestyle.



Ecco la top ten degli influencer sportivi italiani:

1° Valentino Rossi - 13.3 milioni di persone su Facebook, 5.5 milioni su Twitter e 5.4 milioni su Instagram

2° Mario Balotelli - su Facebook con oltre 10 milioni di fans e su Instagram quasi 8 milioni

3° Gigi Buffon - 14.6 milioni di follower tra Instagram e Facebook

4° Federica Pellegrini - con 1.7 milioni di seguaci in toltale

5° Danilo Gallinari - 1.5 milioni di followers

6° Vincenzo Nibali - 423 mila fan su Facebook, 561 mila e 306 mila su Twitter e Instagram

7° Ivan Zaytsev - 913 mila followers.

8° Flavia Pennetta - su Twitter conta 456 follower, seguito da Instagram con 155 mila follower e Facebook con 37.000.

9° Fabio Fognini - 328 mila follower su Instagram, seguito da Twitter con 92.800 follower e Facebook con circa 109 mila fans.

10° Francesco Molinari - 207mila follower fra Facebook, Twitter ed Instagram.