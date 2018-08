Per Dovizioso un trionfo simbolico

05/08/2018 di LUCA BUDEL

Quello di Brno è un trionfo dal profondo valore simbolico per Dovizioso e per la Ducati. Le rosse non facevano festa su questo asfalto da dieci anni, Dovizioso mancava l’appuntamento con il podio alto dal Qatar, gara d’apertura di una stagione che, secondo le premesse, avrebbe dovuto avere ben altro sviluppo. Purtroppo per la Ducati il Mondiale ha preso un’altra direzione, con la dominante del marchio MM93, ma la magica domenica di Brno è utile per attenuare la delusione.



Per la Desmosedici si tratta della quarta vittoria, non male come bilancio. In più la coppia di piloti ha dato la più bella risposta possibile in pista alle polemiche verbali dei giorni scorsi. Uno scambio di battute tra Lorenzo e Dovizioso che rischiava di avvelenare il clima in casa Ducati. Il risultato finale invece è un trionfo, con Marquez costretto a contenersi negli ultimi chilometri, di fronte a una coppia troppo ispirata per essere battuta