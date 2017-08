Motociclismo, è morto Angel Nieto: aveva 70 anni

3 agosto 2017

La situazione dell'ex pilota spagnolo è precipitata in poco tempo. Dopo l'ottimismo dei giorni scorsi, infatti, le condizioni dell'ex pilota spagnolo si erano improvvisamente aggravate, tanto che i figli Pablo e Angel Jr hanno deciso di non andare a Brno nel fine settimana per la tappa del Motomondiale. Poi la triste notizia del decesso.



Angel Nieto Roldàn è stato uno dei più grandi campioni del motociclismo di tutti i tempi. Soprannominato "El Cabron", ha conquistato 13 titoli nel Motomondiale, o meglio 12+1 come amava dire lui a causa della sua scaramanzia (6 nella classe 50 e 7 nella 125). E' stato il primo pilota spagnolo iridato. Per campionati vinti dietro solo a Giacomo Agostini. In carriera ha conquistato 27 vittorie in classe 50, 1 in classe 80, 62 in 125, per un totale di 90 primi posti e 139 podi. Grande amico di Rossi, Nieto è rimasto nei cuori di molti appassionati italiani soprattutto per i successi dei primi anni ’80 con Garelli e per la sua grande personalità denrto e fuori dalla pista.