Yamaha, Rossi: "Punto sull'esperienza per il decimo Mondiale, poi vedremo..."

15 marzo 2018

Tutto pronto per la prima gara stagionale del Mondiale 2018. Valentino Rossi, fresco di rinnovo fino al 2020, è carico e sogna ancora il decimo titolo in carriera. Si parte domenica dal Qatar: "Tutti noi, più Pedrosa, Crutchlow e Petrucci hanno una chance di giocarsela fino alla fine - dice il Dottore in conferenza stampa -. Desidero migliorarmi ancora, poi vedremo se potremo parlare di decimo titolo...".

Valentino commenta così la nuova Yamaha: "Cosa manca? In alcune situazioni soffriamo ancora, dobbiamo lavorare su tutto: motore, telaio e elettronica. Credo che ci siano percentuali più alte che questo rinnovo sia l'ultimo della mia carriera, voglio vedere fin dove posso arrivare e se posso ancora dire la mia".



A 39 anni Rossi si sente ancora molto competitivo: "L'età può essere un fattore importante, ma credo che noi piloti più anziani saremo in grado di mantenere il ritmo, inoltre possiamo contare sull’esperienza. Non sottovaluto i piloti delle squadre indipendenti, ricevono comunque ottimo materiale dai team ufficiali. Sono soddisfatto dei risultati della mia squadra personale, visto che quest’anno in MotoGP c’è anche Morbidelli: sarà un mio rivale".



VINALES: "MI SENTO ALLA GRANDE. VALENTINO? SONO CONTENTO"

Rossi dovrà vedersela prima di tutto con il compagno di squadra Maverick Vinales, che ha raccontato le proprie sensazioni in conferenza stampa: "Io mi sento alla grande, non vedo l’ora di poter iniziare a correre. Sono contento e fiducioso nella moto, possiamo fare qualcosa di importante, dobbiamo migliorare ancora ma sono pronto. Durante la stagione bisogna migliorare in tutto, passo dopo passo. Siamo tutti molto vicini, l’anno scorso non avevo fatto pronostici, quest’anno siamo tutti molto competitivi. Quando firmai con la Yamaha sperai di poter condividere il mio box ancora con Valentino, poiché ti permette di spingere ancora di più, è positiva la sua permanenza".