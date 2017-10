Yamaha, Rossi: "Ho male alla spalla, sono sofferente"

19 ottobre 2017

Non è un periodo semplice per Valentino Rossi e per la Yamaha, reduci dal disastroso weekend di Motegi. "Ho male alla spalla, sono sofferente - spiega il Dottore in vista del GP d'Australia -. Sembra che non abbia nulla di rotto e questo è ciò che conta, spero solo che non dia troppo fastidio quando sarò in sella. Questo gran premio arriva in un momento molto difficile, perché stiamo soffrendo. Abbiamo tante difficoltà ma andiamo avanti".