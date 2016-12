World Ducati Week 2016: Casey Stoner ci sarà

29 aprile 2016

La macchina organizzativa sta lavorando senza pausa per accogliere al meglio le decine di migliaia di visitatori che riempiranno il circuito. Prevendite e prenotazioni biglietti continuano a confermare la grande attesa per questa 9a edizione del WDW, che accoglierà Ducatisti e appassionati con tante attività e sorprese. Nel paddock uno spazio a parte verrà riservato alla nuova "XDiavel", rivelazione 2016 in termini di stile, performance, tecnologia ed eletta dal pubblico milanese di EICMA2015 la più bella del Salone. Per i fan Ducati sarà possibile effettuare test ride della moto, potendola provare anche sulle strade che circondano il tracciato di Misano.



Ma non è tutto qui. Dopo il successo nelle passate edizioni anche al WDW2016 torna la Ducati University. Una vera e propria full-immersion nella tecnologia delle moto Ducati e nel mondo che le caratterizza. Verranno proposti una serie di seminari tenuti dallo staff tecnico Ducati e Ducati Corse per approfondire temi fondamentali con specifici corsi su Engineering, Design, Riding, Service, Safety. Un'occasione unica per per conoscere in prima persona i progetti e i "segreti" delle rosse di Borgo Panigale.