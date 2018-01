Vinales, il nuovo casco per i test di Sepang

27 gennaio 2018

Ci siamo, la stagione 2018 della MotoGP è pronta a iniziare. Da domenica a martedì sono in programma i test di Sepang e Maverick Vinales ha svelato la livrea del casco che utilizzerà in Malesia. Il numero 25 della Yamaha avrà in testa un orologio, forse per darsi la sveglia. Una motivazione in più per il prossimo Mondiale.