Viñales: "Lavoro per il titolo, posso essere al livello di Rossi"

19 gennaio 2017

Con la presentazione di Madrid è iniziata l'avventura di Maverick Viñales con la Yamaha. Il giovane spagnolo è apparso motivatissimo: "Lavoro per vincere il Mondiale, speriamo". L'ex Suzuki dovrà battere il suo compagno Valentino Rossi: "È un avversario sempre difficile, se voglio batterlo devo essere al 100% e fare un bel lavoro venerdì e sabato, ma penso di poter essere al suo livello e lottare per il titolo".



Il primo test di Valencia è stato molto positivo: "Ho pensato solo a divertirmi, ho guidato con il mio stile, ho dato il 100%. Quando ho fatto il salto dalla Suzuki alla Yamaha mi ha impressionato l'accelerazione. La Yamaha ha molto grip, è stato molto positivo. Dobbiamo però migliorare l'entrata in curva ed essere più aggressivi".



Il numero 25 è pronto per l'inizio della stagione: "È l'anno in cui sto lavorando di più, poi puoi avere più o meno fortuna, ma so che se diamo il 100% possiamo essere lì davanti in ogni gara".