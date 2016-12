Valentino Rossi, un trionfo oltre il tempo

28 giugno 1997. Valentino Rossi, 18 anni, vince il Gran Premio d’Olanda, classe 125. 27 giugno 2015. Valentino Rossi, 36 anni, vince il Gran Premio d’Olanda classe MotoGP. Bastano le date a offrire un dato di realtà unico nella storia dello sport. Longevità agonistica unita a una fame rimasta intatta, nonostante Rossi abbia sfidato sull’asfalto svariate generazioni di piloti. Ma quanto accaduto sulla pista di Assen va oltre numeri e date. Dopo la pole position di venerdì, unita al momento critico di Lorenzo, Rossi era obbligato a vincere. Un obiettivo complicato dalla presenza di Marquez tornato alla versione supereroe, l’occasione buona comunque per marcare il territorio.

Rossi ha usato polso destro e cervello, mettendo assieme 19 giri da spavento prima di lasciare spazio a Marquez. 4 passaggi utili per studiare le linee della Honda numero 93, poi Vale ha rimesso la freccia. Quindi il gesto disperato di Marquez a una manciata di metri dal traguardo. Un tentativo estremo che sottolinea la dimensione enorme del trionfo di Rossi, il nono sulla pista di Assen. Se il dominatore assoluto delle ultime due stagioni è costretto a spostare il limite così in là significa che lo smalto di Rossi è utile per pensare davvero all’autografo numero 10 sulla coppa più importante.