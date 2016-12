Valentino Rossi sul vocabolario, ecco la definizione di velocità

9 settembre 2015

Valentino Rossi sul vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2016. I numero 46, infatti, ha dato la "definizione d'autore" di "velocità". Da dottore a professore: "Comporta movimento. Del riflesso, del pensiero, dell'attenzione, del gesto. Genera vantaggi, libidini, un pizzico di rischio, un piacere esclusivo. Il piacere di guadagnare qualcosa per raggiungere qualcosa. Un traguardo, un compimento. Velocita' come eliminazione dei tempi morti, del tempo perduto, della noia, talvolta. Velocità come sistema di vivere, di vincere, di stare al mondo, essendo il mondo in piena accelerazione. E' una aspirazione e, spesso, una scelta, oppure una attitudine che amplifica sensazioni, reazioni, gusto. La velocità costringe a una cura adatta, a una capacità specifica, altrimenti comporta un errore, una caduta, un rimpianto. Ci vuole testa e fisico, per la velocità. Quella padronanza che permette di apprezzare la lentezza, quando essere veloci non serve affatto".

Il campione di motociclismo è una di quelle personalità del mondo della cultura, del costume, dell'attualità e dello sport che hanno scritto delle riflessioni su parole che hanno a che fare con la loro professione e la loro esperienza. Il nuovo vocabolario contiene oltre 100 "definizioni d'autore", nei fatti piccole narrazioni o ricordi personali, punti di vista originali sul significato di una parola, inseriti nella scheda lessicografica della voce di riferimento nel vocabolario.