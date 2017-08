Valentino Rossi si infortuna in allenamento: sospetta frattura di tibia e perone

31 agosto 2017

Brutto infortunio per Valentino Rossi . Il centauro di Tavullia è stato protagonista di una caduta mentre si allenava facendo enduro: si sarebbe fratturato tibia e perone. Il nove volte campione del mondo è ricoverato all'ospedale di Urbino e nella notte dovrebbe essere sottoposto a intervento. Un brutto colpo per il pilota Yamaha, che attualmente occupa la quarta posizione della classifica MotoGP a 26 punti dal leader del Mondiale Andrea Dovizioso.

Vale Rossi si sta sottoponendo in queste ore a una serie di radiografie. Secondo alcune fonti potrebbe essere trasferito nell'ospedale di Rimini, dove era già stato ricoverato nei mesi scorsi dopo un incidente analogo in allenamento. "L'ho sentito, la gamba gli fa molto male e Valentino non e' ottimista... è un casino", ha detto papà Graziano Rossi, al telefono con l'Ansa. "Vi dovrebbe arrivare un comunicato della Yamaha - spiega Graziano -. So che gli devono ancora fare una lastra e temono che ci sia una frattura. Per fare la radiografia dovranno tagliare lo stivale, e Valentino mi ha detto che sente molto male".