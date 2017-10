Valentino Rossi: confermata frattura di tibia e perone

31 agosto 2017

Brutto infortunio per Valentino Rossi , protagonista di una caduta mentre si allenava facendo enduro: per il centauro di Tavullia frattura di tibia e perone. Il nove volte campione del mondo è stato trasportato all'ospedale di Urbino. Verrà trasferito ad Ancona. Yamaha: "Sarà sottoposto al più presto a intervento chirurgico". Un brutto colpo per il pilota Yamaha, quarto in classifica MotoGP a 26 punti dal leader Andrea Dovizioso: addio al Mondiale.

La brutta botta alla gamba destra, la stessa infortunata nel 2010 al Mugello, e la corsa all'ospedale di Urbino, con i timori di una doppia frattura di tibia e perone, che poi si rivela una drammatica realtà. I medici per poter effettuare la radiografia hanno dovuto tagliare lo scarpone da moto. All'ospedale di Urbino sono arrivati il fratello, Luca Marini, e la madre, Stefania Palma. E per un consulto anche il dottor Lucidi, che ha curato Valentino dopo l'incidente al Mugello, e che dirige l'Unità operativa di Ortopedia del Presidio ospedaliero di Rimini. Per capire come procedere. "L'ho sentito, la gamba gli fa molto male e Valentino non è ottimista... è un casino - ha detto papà Graziano Rossi, al telefono con l'Ansa - Mi ha detto che sente molto male".