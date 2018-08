Valentino Rossi cade in allenamento in motocross: trauma toracico, è in ospedale

25 maggio 2017

Incidente per Valentino Rossi sulla pista di Cavallara, a Mondavio (Pesaro-Urbino), dove si stava allenando con la moto da cross. Il campione di Tavullia è attualmente ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini con un lieve trauma toracico e addominale . Non è in pericolo di vita, e la situazione non desta preoccupazione, ma il pilota resterà sotto osservazione per tutta la notte.

Una rovinosa caduta, un colpo al torace e il ricovero in ospedale. Pomeriggio nero per Valentino Rossi, che si stava allenando con la moto da cross a Cavallara. Il pilota è stato trasportato all'ospedale Infermi di Rimini dove i medici hanno riscontrato un lieve trauma toracico e addominale. Non si è trattato di un incidente grave, ma le condizioni del pilota, che non ha mai perso conoscenza, gli impongono di trascorrere la notte in ospedale sotto osservazione. Nessuna frattura è stata riscontrata. Valentino, come detto, è cosciente e parla ma i medici dell'Ospedale 'Infermi' di Rimini hanno comunque deciso di tenerlo in osservazione nel Reparto di rianimazione ma solo per motivi di privacy e riservatezza. Ci sono con lui i genitori.



Questo contrattempo arriva per Rossi dopo la scivolata di Le Mans e a una settimana dal fondamentale Gp del Mugello: da capire, dunque, in che condizioni Valentino si presenterà all'appuntamento di casa.