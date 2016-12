Valentino Rossi: "Vorrei correre per sempre, ma non è possibile"

7 novembre 2016

Per Valentino Rossi non è ancora il tempo di andare in "pensione". A 37 anni il pilota Yamaha ha ancora tanta voglia di correre: "Vorrei correre per sempre ma so che non è possibile. Ho firmato per altri due anni di contratto, mi sento bene con il team e con la moto". L'obiettivo è sempre quello di vincere: "Aspettiamo il nuovo modello che proveremo a Valencia per cercare di vincere il titolo nel 2017".