Valentino Rossi: "Vinales può vincere subito il Mondiale"

16 novembre 2016

Secondo e ultimo giorno di test non positivo per Valentino Rossi . Due le spine per il pilota Yamaha : Vinales velocissimo e la potenza della M1 2017. Il nuovo compagno ha sorpreso tutti: "È andato molto forte ieri e oggi ancora di pù: lo metto tra i pretendenti per il titolo". Poi c'è la nuova moto: "Manca accelerazione e devo ancora capire bene il nuovo telaio. Mi servono più chilometri e spero che a Sepang arrivino novità".

"Oggi ho fatto alcune comparazioni tra telaio e motore vecchi e nuovi e c’è tanto da lavorare. Ho anche provato delle nuove gomme per Michelin e quelle non sono male. In verità non sapevo cosa aspettarmi, ma ho bisogno di più chilometri per chiarirmi le idee. La prossima settimana saremo a Sepang, lì metteremo insieme telaio e motori nuovi. E spero che arrivi anche qualche novità", l'analisi del Dottore dopo i test.