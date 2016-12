Valentino Rossi: "Sono soddisfatto e competitivo"

16 ottobre 2015

"Sono competitivo e soddisfatto", parola di Valentino Rossi dopo le libere di Phillip Island . Il nono posto finale non significa nulla: "Ho lavorato molto in previsione della gara, posso dire di avere un buon passo. Ho provato due assetti e siamo a buon punto. In generale non è male". Prima c'è la qualifica e non si può partire molto indietro: "Bisognerà fare qualcosa in più perché con la gomma morbida tutti sono molto veloci".

Nella mattinata il lavoro è stato frenato dalla pioggia: "Per fortuna abbiamo recuperato nel pomeriggio".



Vale ha un buon feeling con la moto: "C’è ancora da lavorare, ma mi sento bene in sella. Ho provato due assetti diversi, uno privilegia la trazione e l’altro la velocità in curva dovremo capire quale sia il migliore. Sarà importante analizzare i dati questa sera e poi fare le mosse giuste”.



L'obiettivo in Australia è battere Lorenzo per ipotecare il titolo: "18 punti? Non credo siano abbastanza, devo arrivare davanti a Lorenzo almeno una volta in queste ultime gare".