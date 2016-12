Valentino Rossi: "Incazzatura superata, al lavoro per Valencia"

27 ottobre 2015

A Valencia Valentino Rossi ci sarà! Il Dottore ha deciso di rompere il silenzio e ha usato twitter per tornare a mettere pressione a Jorge Lorenzo: "Da oggi si lavora per Valencia". Nelle ultime ore in molti hanno sostenuto il pesarese della Yamaha: "Grazie a tutti per il fantastico supporto". I fatti di Sepang sembrano essere alle spalle: "Leggervi mi ha aiutato a superare amarezza e incazzatura". Il n. 46 è pronto a dare battaglia.