Valentino Rossi: "A Phillip Island devo arrivare davanti a Lorenzo"

14 ottobre 2015

Valentino Rossi sente il profumo del decimo Mondiale , ma resta concentrato. L'obiettivo è chiaro: "Phillip Island è un circuito molto particolare che mi piace, devo fare una bella gara e cercare di arrivare sul podio davanti a Jorge Lorenzo". Il compagno di box è a -18, ma non ha nessuna voglia di mollare: "E' dura recuperare il gap da Valentino, ma ci proverò con tutte le forze. Sono ancora in corsa per il titolo".

Per Valentino non sarà comunque un weekend facile: "In Australia è sempre difficile trovare il giusto setting e le condizioni sono spesso complicate, con molto vento e basse temperature. Speriamo che sia un bel fine settimana come lo scorso anno". Di sicuro il Dottore è molto concentrato: "Penso sia meglio pensare al campionato gara per gara, quindi concentriamoci su Phillip Island e proviamo a ottenere il massimo".

Dall'altra parte che Jorge che è costretto a inseguire: "Dopo un'altra gara strana, ho perso alcuni punti importanti a Motegi ma sono ancora in lotta per il titolo". Certo che non sarà facile conquistare il Mondiale: "Se fossi in grado di vincere tutte le gare e Rossi commettesse un errore, potrei vincere il campionato. Ora affrontiamo un'altra bella gara, Phillip Island mi piace ma vale lo stesso per Valentino, sarà interessante. E' un pista complicata per l'assetto della moto, anche per le condizioni meteo, dovrò essere preparato a ogni evenienza".